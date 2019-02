Ovos de solo, ar livre ou biológicos são mais saudáveis e nutritivos?

"Até me arrepio todo quando a minha sogra me tenta dar ovos da vizinha", diz um dos veterinários ouvidos pela VISÃO, na reportagem que faz a capa desta edição. Que controlo higiénico existe nas produções caseiras, se "a galinha põe o ovo onde defeca?", pergunta outro.

Mas a questão não é só a higiene do "ovo da vizinha". Cada vez mais gente está disposta a pagar até três vezes mais por ovos de solo, ar livre ou biológicos (alguns supermercados já estão mesmo a banir os de galinha de gaiola), julgando que são de melhor qualidade. No entanto, um estudo científico e vários especialistas garantem que não há diferenças nutricionais entre ovos de gaiola e de produção alternativa.

Uma equipa de reportagem da VISÃO visitou uma das maiores empresas nacionais de produção de ovos, para tentar perceber as diferenças entre os diferentes sistemas - no que respeita à qualidade e segurança dos ovos, mas também quanto ao bem-estar das galinhas e efeitos no ambiente.

Veja o vídeo da reportagem e leia tudo na edição desta semana da VISÃO.