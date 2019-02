Como é que se apanha lixo no espaço? Vídeo em câmara lenta mostra arpão espacial em ação

Consórcio RemoveDEBRIS consortium

"Esta é a experiência mais exigente do RemoveDEBRIS e o facto de ter sido um sucesso é um testemunho para todos os envolvidos", contratula-se Guglielmo Aglietti, diretor do Centro Espacial de Surrey, da Universidade de Surrey, uma das instituições envolvidas no projeto que visa testar várias tecnologias de remoção de detritos espaciais.

O próximo passo está marcado para março, quando uma vela insuflada irá arrastar o satélite até à atmosfera.

Chris Burgess, o engenheiro da divisão da Defesa e Espaço da Airbus e responsável pela tecnologia do arpão, também não esconde o entusiasmo com o sucesso desta operação, que classifica como "um passo significativo rumo à solução para o problema crescente dos detritos espaciais".

O projeto RemoveDEBRIS, cofinanciado pela União Europeia, tem como objetivo testar quatro formas de remover o lixo do espaço. O satélite foi concebido e construído por um consórcio de empresas líderes no setor e instituições de investigação.