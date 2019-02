Assim se manda embora o inverno em 20 imagens

Em Nassereith, na região do Tirol (Áustria), há uma tradição com 270 anos que se mantém. Chamam-lhe “Nassereither Schellerlaufen” e é um desfile em que os participantes se vestem com fatos brilhantes e máscaras de madeira e tem como “objetivo” afugentar a chuva.

A parada realiza-se apenas de três em três anos, está incluída nas festividades da terça-feira de Carnaval - Fasnacht em alemão – e acontece semanas antes da data real (este ano é 5 de março) tanto na região do Tirol, como na Suíça, Alsácia e sudoeste da Alemanha.