Toda a intensidade de um nascimento em 18 imagens reais e agora premiadas

Na competição, organizada pela comunidade internacional de fotógrafos Birth Becomes Her, entraram profissionais de mais de uma dezenas de países, com imagens captadas ao longo do ano passado.

As vencedoras, nas categorias Hospital, Fora do Hospital, Cor, Preto e Branco e Pós-parto, foram escolhidas por um júri a partir de um total de cerca de 1200 trabalhos submetidos a concurso.

"Estamos entusiasmados com o crescimento da competição de ano para ano, porque acreditamos no poder de ver imagens reais e impressionantes de nascimentos", dizem os organizadores.