Dia de quê mesmo? 15 curiosidades sobre o 14 de fevereiro  

Sim, é Dia dos Namorados, mas não só: além de homenagear um mártir que a igreja deixou de considerar santo, conta, entre as suas efemérides, com factos tão díspares como massacres ou descobertas científicas

1- Do amor, da beleza, do prazer e da fertilidade

É associado ao Dia dos Namorados em muitos países porque era nesta época que, na era clássica, decorria o Festival do Amor. O acontecimento homenageava Afrodite (do grego Ἀφροδίτη, Aphroditê) a deusa grega do amor e do prazer, da beleza e da fertilidade - a mesma que seria adotada pelos romanos sob o nome de Vénus e tornada guardiã de Roma, pela proteção que oferecera à cidade.

2- Do amor, mas também da publicidade e das vendas

NurPhoto

Já no Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado a 12 de junho, curiosamente a véspera do Dia de Santo António, o santo popular de lisboa, a quem se atribuem dotes de casamenteiro. A ideia foi de um publicitário e tinha por objetivo melhorar o resultado das vendas em junho, que eram muito fracas. "Não é só com beijos que se prova o amor!", dizia um dos primeiros slogans. "Não se esqueçam: amor com amor se paga", afirmava outro. A propaganda foi considerada a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda à época. Estávamos em 1948.

3- De São Valent...quê?

F

O dia homenageia São Valentim, mas a verdade é que se trata de uma figura que a Igreja deixou de celebrar a partir de 1969 por duvidar da sua existência.

A sua história remonta ao século III, quando o Bispo Valentim contrariou as ordens do imperador Cláudio II, que proibia o casamento durante as guerras por acreditar que os solteiros eram melhores combatentes. Só que o eclesiasta continuou a celebrar casamentos. A prática seria descoberta e o casamenteiro Valentim preso e condenado à morte. No entanto, a sua saga não seria comprovada e a Igreja deixou de celebrar a data do aniversário da sua morte.

4- Do Doente Coronário

Promovida pela Fundação Portuguesa de Cardiologia, a efeméride, este ano, é dedicada à prevenção do enfarte do miocárdio, sob o lema “cada segundo conta”.

O objetivo é promover o conhecimento e a compreensão dos sintomas, além de alertar para a importância do diagnóstico atempado. O enfarte agudo do miocárdio ocorre quando uma das artérias do coração fica obstruída, o que faz com que uma parte do músculo cardíaco fique em sofrimento por falta de oxigénio e nutrientes.

5- Da Disfunção Sexual

Rpsycho

Aproveitando que se está a falar de assuntos do coração, é também neste dia que se procura alertar a sociedade para as várias formas de disfunção sexual, mas, sobretudo, explicar que existe solução para o problema.

O mais recente aviso veio do Infarmed, ao informar que os produtos Japan Tengsu, Slimex e Yohimbe, destinados a problemas de disfunção erétil, são proibidos em Portugal. Os três são, normalmente, vendidos na Internet.

6- Da patente que mudaria o mundo

A expressão costuma aplicar-se à caixa da televisão, mas o feito da transmissão de voz à distância não lhe fica aquém. Foi neste mesmo dia, em 1876, que Alexander Graham Bell solicitou uma patente para o telefone. Muitos cientistas conseguiram desenvolver aparelhos elétricos de transmissão de voz à distância, mas o escocês terá sido o primeiro a patentear o invento – carimbo que lhe chegou três semanas depois.

7- Da Roda Gigante

Celebra-se ainda, na América, o Dia da Roda Gigante, por ser a data de nascimento do seu inventor, George Washington Gale Ferris, Jr. A ideia haveria de surgir durante os preparativos para a Exposição Mundial Colombiana de 1893 e a intenção do diretor da feira, Daniel H. Burnham, era criar uma peça que rivalizasse com a recém-erguida Torre Eiffel, em Paris.

8 - do Massacre de Chicago

Tudo estava mais ou menos calmo naquela manhã em Lincoln Park, Chicago, em 1929. Seis membros do gangue de George "Bugs" Moran, rival de Al Capone, e um amigo conversavam descontraídos à espera do chefe e de uma remessa de uísque. Eis que aparece a polícia. Os seis rendem-se imediatamente - assim como um mecânico de automóveis que trabalhava perto do local. São todos colocados contra a parede, pernas abertas, mãos para o alto. Foi quando apareceram mais dois homens de sobretudo, trucidando os sete com mais de 150 tiros.

9 - Dos Patronos da Europa

Este é também Dia de São Cirilo, o Filósofo e São Metódio , irmãos e patronos da Europa. Um era monge, o outro bispo. Nascidos na Grécia no século IX, embarcariam numa dificil mas bem sucedida missão evangelizadora na Europa Central, na altura uma encruzilhada de influências recíprocas entre Oriente e Ocidente. Seria João Paulo II, em 1980, a reconhecer o sucesso da sua missão, ao declará-los patronos do continente europeu.

10 - Da Fatwa em nome do Islão

A data está associada a um outro momento marcante do século XX: em 1989, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, líder religioso supremo e chefe de estado iraniano, emite uma fatwa - palavra que designa uma decisão jurídica baseada na lei religiosa - que encoraja os muçulmanos a matar Salman Rushdie, autor de Os versículos Satânicos. O livro do escritor britânico nascido na Índia continha uma crítica assumida ao islamismo e isso foi quanto baste para ser acusado de blasfémia, cuja pena é a morte. Em 1998, a fatwa haveria de ser suspensa, mas há dois anos foi novamente renovada pelos media iranianos.

11- Da Terra, esse Ponto Azul-Claro

Um ano depois, 1990, eis que nos chega uma fotografia da Terra que se revelaria muito especial. Fora tirada pela nave espacial Voyager 1 e ficaria mundialmente conhecida como Pale Blue Dot (Ponto Azul-Claro). A imagem mostrava o nosso planeta a fazer a sua órbita no sistema solar, a seis mil milhões de quilómetros da sonda, e era um pedido especial de Carl Sagan, conhecido cientista e divulgador científico americano, que convencera a agência espacial americana de que os gastos para a tirar valiam a pena, mesmo que não tivesse qualquer valor científico. “Mostrará o nosso lugar no universo”, argumentou Sagan, que haveria de escrever sobre ela no seu livro chamado exatamente Ponto Azul-Claro.

12- Do lançamento do Youtube

Em 2005, o feito seria de outra ordem. A data marca o lançamento do YouTube por um grupo de estudantes universitários. Era suposto ser, antes de tudo, um site de namoro, um espaço em que homens e mulheres partilhavam vídeos contando quem eram e o que procuravam no amor. O registo haveria de ser feito naquele que é conhecido como Dia dos Namorados, embora o primeiro vídeo só fosse publicado em abril. Acabaria por se tornar o maior serviço de partilha e armazenamento de vídeos do mundo.

13- Dia em que um atleta olímpico (e paralímpico) se tornou um assassino

AFP

A data faz também a diferença na vida do primeiro atleta olímpico e paralímpico da história a competir com atletas não deficientes. Tal feito deve-se ao facto de, por não ter as duas pernas, usar umas próteses feitas de fibra de carbono. Era conhecida como "Blade Runner" . Mas o sprinter amputado da África do Sul Oscar Pistorius não suportou os ciúmes que tinha da namorada Reeva Steenkamp e seria acusado de a assassinar exatamente num dia dos namorados. Estavámos em 2013. Pistorius seria inicialmente condenado a seis anos de prisão, em 2016, mas no ano seguinte a justiça sul-africana haveria de acatar o que era pedido no recurso da defesa, aumentando a pena para 13 anos e 5 meses.

14- Do assassínio em massa mais letal em escolas

No ano passado, o dia voltaria a ficar associado a um massacre – desta vez na Stoneman Douglas High School, na Flórida, revelando-se um dos assassínios em massa mais letais em escolas, com 17 mortes e 15 feridos. Nikolas Jacob Cruz, que ainda não tinha 20 anos, seria preso pouco depois, confessando a autoria do crime. Haveria de saber-se que já em setembro de 2017 tinha confessado, nas redes sociais, o seu sonho de se tornar um atirador profissional. Em janeiro de 2018, um mês antes do ataque, o FBI fora informado de que Cruz andava a fazer ameaças de morte. Mas devido a um erro, a polícia de Miami não foi notificada da informação.

15 - 45º dia do ano

Falta só dizer que este é o 45º dia do calendário gregoriano – e que faltam 320 dias para acabar o ano.