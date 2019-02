Club Med pede desculpa por surto de gastroenterite em resort na China

Dezenas de turistas na estância de esqui Yabuli, no nordeste da China, começaram a sofrer vómitos e diarreia na semana passada, durante as férias do Ano Novo Lunar.

O Club Med foi adquirido na totalidade, em 2015, pelo grupo Fosun, que em Portugal detém a Fidelidade e é o principal acionista do banco Millennium BCP.

"Expressamos o nosso pesar", afirmou o Club Med, num comunicado divulgado na terça-feira, através do Weibo, o Twitter chinês. A empresa garantiu que leva o caso "muito a sério".

O surto deveu-se a um "norovírus", segundo a empresa, que citou o resultado das análises.

Trata-se de um vírus relativamente comum e é responsável pela maioria dos casos de diarreia e gastroenterite em áreas desenvolvidas.

"Planeamos oferecer a todos os clientes que foram afetados uma compensação equivalente a três vezes o valor gasto durante a estadia", garante o Club Med no comunicado.

A empresa comprometeu-se ainda a reembolsar os custos médicos relacionados com o tratamento do norovírus, cuja origem dentro do resort não foi ainda identificada.

No total, 42 pessoas relataram sintomas anormais, oito das quais foram vistas por um médico, mas "nenhuma foi hospitalizada", segundo avançou a imprensa chinesa.

Desde que o grupo Fosun comprou o Club Med, a China tornou-se o segundo maior mercado daquela cadeia de resorts, a seguir a França, com seis resorts já abertos e outros quatro em fase de construção.

com Lusa