Quem é Avi Loeb, o cientista de Harvard que insiste na teoria de que fomos visitados por aliens

Avi Loeb tornou-se, desde novembro passado, uma espécie de entusiasta da existência de extraterreste e a comunicação social internacional não larga o filão. Lembra-se do Oumuamua, aquele objeto rochoso em forma de charuto, com cerca de 400 metros de comprimento, nunca antes visto no nosso sistema solar? Este conceituado astrónomo de Harvard insiste que este “objeto interestelar” tem tecnologia de outro sistema solar. Ou seja, que os extraterrestres estiveram mesmo à nossa porta, mais concretamente nos céus do Hawai, nos EUA.

A teoria, escrita com o seu colega Shmuel Bialy no Astrophysical Journal Letters é a seguinte: “Tendo em consideração a origem ‘artificial’, há a possibilidade de o Oumuamua ser uma vela solar a flutuar no espaço interestelar como um destroço de um equipamento tecnológico avançado”.

Isto chegou para despertar a atenção dos fanáticos por ET’s e preocupar outros astrónomos.

E a verdade é que, embora Loeb não diga que são mesmo aliens, diz que não consegue pensar noutra coisa que se encaixe nos dados que possui. E di-lo em todas as notícias.

“Muitas pessoas esperavam que, caso houvesse muita publicidade, eu recuaria”, diz Loeb, citado pelo Washington Post. “Se alguém me mostrar evidências em contrário recuarei imediatamente.”

Não é de estranhar, pois, que cinco empresas cinematográficas estejam interessadas em fazer um filme sobre a sua vida.

Loeb argumenta que 'o comportamento de Oumuamua significa que este não pode ser, como é vulgarmente imaginado, um amontoado de rocha em forma charuto ou de batata longa, mas sim um objeto longo que não terá mais do que 1 milímetro de espessura e é tão leve e fino que a luz do sol o está a empurrar para fora do nosso sistema solar.

Mas as notícias sobre a sua argumentação não param, nem ele deixa de enviar e-mails aos seus amigos e colegas sobre os contactos que tem tido de vários jornalistas.

Uma coisa é certa, não é um paranóico ou charlatão. Avi Loeb tem 30 anos de ensino na chamada Ivy League – grupo de universidades privadas de excelência – e publicou centenas de artigos sobre astronomia, principalmente sobre a essência dos buracos negros ou as primeiras galáxias, nada de sensacionalismos, portanto.

Sempre foi reconhecido pelos seus pares. O famoso físico Stephen Hawking, já falecido, jantou em sua casa. O realizador Steven Spielberg já lhe pediu conselhos para um filme. E está neste momento a desenhar uma nave espacial interestelar a pedido do milionário russo Uri Milner – o orçamento para a investigação é de 100 milhões de dólares (cerca de 87,6 milhões de euros).