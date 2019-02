Noruega: como vai ser o túnel submerso flutuante para ligar o sul ao norte mais depressa

A beleza natural na Noruega, com os seus fiordes e montanhas, faz com uma viagem se possa prolongar por horas. Uma viagem do sul para o norte, de 1100 km, pode demorar cerca de 21 horas e requer a utilização de sete ferryboats.

Assim, o governo pretende encurtar esta viagem e vai investir 35 mil milhões de euros para tornar esta viagem mais rápida e sem necessidade de usar barcos.

Como? Através de pontes, da construção do mais profundo e longo túnel de rochas do mundo – perfurado através do leito rochoso do fundo do mar – com 392 metros de profundidade e 27 quilómetros de comprimento e de uma obra de tirar o fôlego: um túnel submerso flutuante.

A responsabilidade da empreitada, que se prevê estar concluída em 2050, está a cargo da empresa estatal Norwegian Public Roads Administration.

O túnel será feito na continuação da estrada E39, uma das mais importantes do país, já que é desta zona que saem mais de 50% dos produtos exportados pela Noruega.