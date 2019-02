Estrela do YouTube enviou o seu tumor cerebral... para a Antártida

Há robôs-despertador que acordam o dono ao estalo, há robôs que tentam dar sopa à boca, outros que deveriam cortar legumes ou aplicar batom. O que têm em comum as muitas e variadas criações de Simone Giertz, além de nascerem do seu amor à robótica, é o resultado quase sempre desastroso, daí o nome que lhes atribui no seu muito popular canal no YouTube - "Shitty robots" ou, numa tradução (mesmo muito) livre, robôs que não servem para nada...

Com quase 1,5 milhões de seguidores, Simone Giertz anunciou no início de 2018 o diagnóstico de tumor cerebral. Após a cirurgia, o tumor (que não é cancerígeno) voltou, já em janeiro deste ano. Os médicos optaram por radioterapia para o eliminar, mas Giertz conseguiu obter uma parte do tumor que já lhe tinha sido removido e, desta vez, a estrela da Internet fez questão de o mandar para longe, literalmente.

Foi a exploradora Ariel Waldman, que estava a caminho da Antártida para estudar os tardígrados (considerados o "animal mais resistente do mundo"), que se fez portadora da original encomenda.