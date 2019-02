Rádio Renascença: As três da vida airada explicam ao que vêm

Ana Galvão, Carla Rocha e Joana Marques tomam as rédeas do programa das manhãs da Rádio Renascença, As Três da Manhã. A partir desta segunda-feira, 4, à informação junta-se agora o entretenimento e o humor numa forte piscadela de olho às famílias