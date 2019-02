Dia Mundial do Cancro: Monumentos nacionais vão estar iluminados

Azul e Laranja: esta segunda-feira, a estátua D. José I estará iluminada entre as 17h30 e a meia-noite e o Palácio Nacional da Ajuda também exibirá as cores da campanha do Dia Mundial do Cancro, entre as 17h30 e as seis da manhã.

Acreditando ser possível reduzir em 25% as mortes prematuras por doença oncológia, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) sublinha que a acção pretende reforçar a importância da adoção de hábitos de vida saudáveis.

“Neste dia em que o desafio é lançado a todos e a cada um individualmente, a Liga pretende mobilizar os portugueses a tomar uma atitude mais consciente ao nível do rastreio e do diagnóstico precoce como forma de salvar vidas.” Sublinha Vitor Rodrigues, presidente da LPCC.

Em números:

- Em Portugal morrem 79 pessoas por dia, 3 pessoas por hora vítimas de cancro; *

- A previsão para 2040 é de um aumento de 31% da mortalidade; *

- O cancro da mama, da próstata, do colón e do pulmão são os que apresentam maior incidência; *

- Em 2018, 5 milhões de casos no mundo poderiam ter sido detetados mais cedo e tratados eficazmente.**

* Segundo dados do Observatório Global de Cancro (Globocan, 2018), em 2018.

** União Internacional de Controlo do Cancro.