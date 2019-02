O Bairro da Jamaica chegou aos jornais ingleses

Os acontecimentos no Bairro da Jamaica, no Seixal, chegaram às páginas do jornal inglês The Guardian.

Conta a jornalista que um vídeo com a atuação da polícia perante alguns residentes, depois de um desacato entre duas pessoas, se tornou viral e chamou a “atenção nacional para a comunidade há muito guetizada do Bairro da Jamaica”.

A zona tornou-se agora alvo de voyeurismo. Vários carros passam, as pessoas esticam o pescoço para olhar, “mas ninguém sai do carro”, conta-se.

Uma residente, Liliana Jordão, de 27 anos, diz ao jornal que o bairro sempre teve “má reputação”, mas esta semana “tem sido como estar num jardim zoológico”. Liliana contraria a opinião que se fez generalizada: “A maioria dos residentes são pessoas normais. Vão à escola, trabalham, pagam as suas contas, pagam impostos. Contribuem para a sociedade como qualquer pessoa”.

No fim da reportagem, Liliana diz que ninguém quer “uma guerra com a polícia”. No entanto, “temos de lhes mostrar que temos direitos – tanto como temos responsabilidades – e a maneira como agem tem de mudar”.