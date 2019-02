Lei da canábis medicinal entra em vigor 

“Até agora, tinha havido apenas duas ou três situações em que foi pedida uma Autorização de Utilização Excepcional (AUE) para um medicamente específico à base de canabinóides e que foi importado para casos em que nenhuma outra terapêutica estava a ter resultados. Mas isso não tem nada a ver com a legislação que entra agora em vigor: todos os medicamentos e suplementos à base de canabinóides que queiram estar no mercado têm de nos fazer esse pedido”, especifica à VISÃO fonte do Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

A legalização do uso de canábis para fins medicinais foi aprovada em junho de 2018 e a regulamentação foi publicada em Diário da República no passado dia 15. A regulamentação estabelece que o cultivo, fabrico e comércio da canábis para fins medicinais só pode ser feito depois de uma autorização que deve ser atualizada todos os anos.



Além disso, a nova legislação estabelece também que estes produtos só podem ser vendidos através de prescrição médica, e que as entidades que tiverem autorização para o cultivo, o fabrico, comercialização ou importação de medicamentos à base da planta de canábis devem renovar o pedido de autorização todos os anos.



Para introdução no mercado das substâncias à base de canábis é necessária uma autorização de colocação no mercado, que deve ser requerida ao Infarmed, que até agora não recebeu qualquer pedido.

