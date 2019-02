Atirou pedras de gelo para o chão e simulou um acidente de trabalho

Alexander Goldinsky, 57 anos, estava de passagem pela zona da cafetaria onde estava a trabalhar e lembrou-se de fingir um acidente de trabalho.

Dirigiu-se à máquina de gelo, pôs algumas pedras num copo e atirou-as para o chão. Depois, olhou bem para o chão para ver como podia fingir uma queda para enganar a companhia de seguros. Hesitou no modo de o fazer, se com ou sem mochila, mas lá se deitou no chão e esperou que alguém o encontrasse.

Problema para Goldinsky: a zona tem câmaras e ficou tudo registado.

Os acontecimentos tiveram lugar entre setembro e novembro, mas uma investigação descobriu a mentira e ele foi acusado pelo procurador de Middlesex, no estado de New Jersey (EUA) por fraude e mentira. Foi detido a 15 de janeiro.

Além de simular a queda, o homem ainda preencheu uma declaração ao seguro a reclamar o pagamento serviço de ambulância e dos tratamentos que teria feito.

“As reclamações fraudulentas custam dinheiro a todos e vamos processar de forma agressiva aqueles que tentar manipular o sistema”, diz o procurador.

Goldinsky foi libertado e notificado para comparecer em tribunal no dia 7 de fevereiro.