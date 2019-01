-50 graus: 15 imagens dos EUA a braços temperaturas negativas extremas

Neve e frio extremo é o resultado de um “cocktail” meteorológico que dá pelo nome de “vórtice polar” uma massa gelada de ar que deveria estar por cima do Polo Norte, mas que se centrou em latitudes mais baixas.

As zonas mais afetadas nestes dias são os estados do Illinois e do Minnesota. Em Chicago, a cidade com mais população do Illinois, as temperaturas vão descer até aos -29 graus Celsius – a última vez que esteve tanto frio foi em 1985, quando se registaram -27 graus Celsius – com a temperatura máxima a atingir apenas -14 graus. As escolas estão fechadas e as pessoas foram aconselhadas e ficar em casa e só saírem em casos de grande necessidade. Mesmo que seja de carro, pede-se que levem cobertores.

Já em Mineápolis, no Minnesota, prevê-se que os termómetros desçam até aos -34º C, mas a sensação térmica devida aos ventos gelados pode ir até aos -54º C. As autoridades avisaram que, com estas temperaturas, qualquer pedaço de pele exposto ao frio congela em cinco minutos.