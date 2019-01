Curiosity despede-se do Cume Vera Rubin com uma derradeira selfie

Com a câmara Mars Hand Lens Imager (MAHLI) instalada no seu braço robótico, a Curiosity tirou uma série de 57 imagens que resultam nesta selfie, marca do final de mais um ano a recolher amostras na região do Cume Vera Rubin.

A NASA esclarece que na fotografia se vê mais poeira do que o habitual nesta altura do ano devido a uma tempestade de areia.

A Curiosity, que explorou a região desde setembro de 2017, está agora a caminho de mais uma missão, numa zona rica em argila que, esperam os investigadores, deverá fornecer pistas sobre os lagos que ajudaram a formar os sítios de menor altitude do Monte Sharp.