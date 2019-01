Quando se responde ao ódio com amor o resultado é... viral

Na terça-feira passada, Patton Oswalt publicou um comentário na rede social Twitter ridicularizando o Presidente Donald Trump por querer construir um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

A resposta de Michael Beatty, um apoiante de Trump do Alabama, não se fez esperar: “Já percebi por que razão fiquei tão feliz por teres morrido no Blade: Trinity!”, escreveu, referindo-se a um dos filmes protagonizados pelo ator.

Depois de ripostar, Patton Oswalt consultou o perfil do homem de 64 anos e percebeu que o Republicano tinha regressado recentemente a casa, ao fim de duas semanas de internamento, devido a complicações provocadas pela diabetes e por uma septicemia (infeção generalizada).

O ator e comediante decidiu, então, partilhar com os seus 4,5 milhões seguidores a campanha de crowdfunding lançada por Michael Beatty para conseguir pagar as suas despesas médicas.

“Este tipo atacou-me no Twitter e eu respondi, mas depois vi a cronologia dele e ele está em grandes sarilhos relacionados com a saúde. Eu também estaria zangado”, começou por escrever Patton Oswalt, antes de instar os seus fãs a fazerem donativos.

O ator deu o exemplo e doou 2 mil dólares (€1760), numa altura em que tinham sido doados apenas 600 dólares (€528). Horas depois, já tinham sido angariados 21 mil dólares (€18 500), ultrapassando amplamente os 5 mil dólares (€4400) inicialmente pedidos. Atualmente, a campanha soma quase 30 mil dólares (€26 400).

Michael Beatty admitiu que nunca imaginou que Oswalt lesse o seu comentário e ainda menos lhe passaria pela cabeça que a resposta pudesse ser esta.

A sua saúde deteriorou-se devido à falta de tratamento da diabetes. O veterano da guerra do Vietname diz viver apenas da sua reduzida reforma, daí ter lançado a campanha de angariação de fundos para pagar os custos do seu mais recente internamento.

“Patton. Deste-me uma lição de humildade ao ponto de mal conseguir juntar as palavras”, escreveu Michael Beatty, no Twitter, na quarta-feira.

O comediante retorquiu com humor, respondendo que iria cancelar o donativo depois de Beatty ter demonstrado sentimentos. “É por isto que a compaixão e o perdão são o melhor”, defendeu, num tom mais sério.

O gesto solidário do ator e dos seus seguidores teve, até, consequências políticas. O Republicano diz-se, agora, “moderado”. E promete abandonar o comportamento de “manada” que sempre adotou e que o levava a julgar negativamente as pessoas com opiniões políticas divergentes das suas.

“Passei a ter outra perspetiva sobre como os indivíduos são e agem, por oposição à mentalidade do ataque político”, respondeu ao The Huffington Post.

As mensagens de apoio que recebeu de pessoas com vários credos e de diferentes afiliações políticas foram tão importantes quanto os donativos, cita o jornal The Washington Post.

“Tenho de reavaliar algumas coisas com as quais tenho compactuado”, refletiu Beatty, depois de afirmar que Patton Oswalt, a quem começou por desejar a morte, “é um homem de carácter”.