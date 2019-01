Polícia britânica investiga osso humano encontrado em meias da Primark

Um par de meias comprado no passado dia 10 de dezembro tinha um osso humano no seu interior e o caso foi reportado à polícia do dia 2 de janeiro.

Sem analisar o osso, não é possível saber a sua origem nem a idade e, por isso, a polícia adianta que, para já, só pode dizer que "não parece resultar de um trauma recente e não tem pele ou outras partículas em volta".

As autoridades estão em contacto com a loja, que, por sua vez, está a falar com os seus fornecedores. "Os inquéritos estão em curso", resume a polícia de Essex, citada pelos meios de comunicação britânicos.

Da parte da Primark, um porta-voz já fez saber que a loja está a "levar o caso muito a sério".