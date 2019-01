VISÃO eleita a revista mais credível e atual

A eleição destaca-se por se ter verificado uma diferença significativa nos vários parâmetros avaliados em relação à sua concorrente direta, a Sábado.

Em todos os sete indicadores analisados, a VISÃO ficou muito à frente: qualidade de conteúdos, atualidade, variedade de temas, interesse, credibilidade, informação cultural e críticas.

O prémio Escolha do Consumidor, que vai na sua 7ª edição, destaca as marcas que mais satisfazem os leitores. E no grupo Trust in News, além da VISÃO foram ainda premiadas as revistas Exame, Exame Informática e Caras.

A si, caro leitor, obrigado pela escolha.