E o motivo de discussão desta semana no Twitter é... como desenhar um X

Vamos começar pelo princípio? Se ainda não fez, desenhe um X, mesmo que seja imaginário. Provavelmente, não hesitou. Mas, graças ao Twitter, ficou agora claro que a sua maneira está bem longe de ser a única.

O tweet da utilizadora @SMASEY tornou-se viral esta semana, com as respostas muito divididas, a fazer lembrar outras questões igualmente (não) relevantes e (não) fraturantes, como o debate aceso em torno do Yanny/Laurel.

E se o tweet original teve dezenas de milhares de gostos e comentários, algumas as respostas também não ficaram atrás.