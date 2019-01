Qual o maior rival da Netflix? O jogo Fortnite

Se quero que vejam as minhas séries, eles não podem estar a jogar Fortnite. É mais ou menos este o pensamento da Netflix nesta altura. A empresa está muito menos preocupada com outras plataformas de streaming, como a cadeia de televisão HBO, a Disney ou, até aquela que a Warner Bros disse que vai lançar este ano, do que com o jogo que conquistou milhões de fãs. Quanto mais tempo passam a jogar, menos tempo passam a ver filmes e séries.

“Competimos (e perdemos) com o Fortnite, mais do que com a HBO. Quando o YouTube esteve em baixo por alguns minutos, em outubro, tivemos mais espectadores e novas assinaturas durante esse período”, revela a plataforma.

O Fortnite, com mais de 125 milhões de utilizadores, é o que se chama na gíria do mundo dos vídeo jogos um “surviver game” (jogo de sobrevivência). O jogador cai numa ilha e tem de matar tudo o que lhe apareça à frente e arranjar recursos para continuar, como armas melhores e balas. O objetivo é ser último sobrevivente da ilha.

Quanto aos números que a Netflix revelou agora, coisa rara, no seu relatório referente ao quarto trimestre de 2018, dão conta de que tem 139 milhões de subscritores em todo o mundo.

Um dos mais recentes sucessos da plataforma foi “Bird Box” (filme em que uma mãe, interpretada por Sandra Bullock, e os dois filhos têm de chegar a um refúgio de olhos vendados para evitarem o problema das criaturas que, ao serem vistas, fazem com que as pessoas se tornem violentas e se suicidem), visto por 80 milhões de espectadores – os números são por cada subscrição, caso partilhe a sua senha de conta com outra pessoa essas visualizações não entram nesta estatística – , 35 dos quais logo nas primeiras semanas após o lançamento, pouco antes do Natal.

As séries You e Sex Education foram vistas por 40 milhões de pessoas nas quatro primeiras semanas de exibição.

E como não é só dos EUA que vêm bons conteúdos, a Netflix também partilhou alguns dados sobre séries de outros países. A espanhola Elite chegou aos 20 milhões de espectadores, também nas primeiras quatro semanas, e Bodyguard (Reino Unido), The Protector (Turquia) e Baby (Itália) foram vistas por mais de 10 milhões.