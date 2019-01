A moda dos vídeos com lareiras que faz sucesso no Youtube e na Netflix

Uma Lareira em Sua Casa, ou, originalmente, Fireplace for Your Home, da Netflix, oferece três vídeos de 60 minutos cada, onde se reproduz, ao longo de todo esse tempo, "a tranquilidade de uma lareira à moda antiga, com um tronco crepitante".

Pode parecer desinteressante, mas a verdade é que esses vídeos foram recebidos pelos utilizadores de forma muito positiva, ao ponto de a Netflix ter produzido um trailer e um making of falso do filme, onde se mostra o realizador, George Ford, a tentar encontrar as madeiras perfeitas para a lareira.

No Youtube, o fenómeno é ainda maior, com vídeos de mais de oito horas e 22 milhões de visualizações, e outros de cerca de dez horas e com mais de cinco milhões de visualizações, mas com som ambiente diferente: pode ser apenas o som da madeira a estalar, como também da chuva e da trovoada. Há opções para todos os gostos.

A moda destes vídeos não começou, contudo, na internet, mas bastante antes, nos anos 60, em Nova Iorque. Nessa altura, o canal de televisão americano WXIA-TV emitiu um programa de Natal com duas horas de duração, onde se observava apenas uma lareira em movimento. Devido ao grande sucesso que conseguiu atingir, começou a ser transmitido regularmente.

Este tipo de vídeos são utilizados, agora, como técnica de relaxamento - há, até, estudos que comprovam os seus benefícios - mas também para criar um ambiente harmonioso e confortável em casa.