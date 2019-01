Há mais uma ilusão ótica a entreter o Twitter

A Internet adora uma boa ilusão ótica, já se sabe. A mais recente a cativar o Twitter foi partilhada por Michelle Dickinson, uma investigadora e professora neozelandesa, "apaixonada" por tecnologia, e propõe que, no que parece ser uma imagem apenas de riscas pretas e brancas verticais, se encontre um animal.

A forma de o conseguir? Abanar a cabeça para trás e para a frente. Se não conseguir, ainda assim, há mais um truque. Afastar-se do ecrã.

Já viu?

A caixa de comentários do tweet encheu-se rapidamente de elogios ao desafio, com alguns utilizadores a contarem que fizeram "figura de malucos" a abanar a cabeça no trabalho, mas também há quem sugira outra técnica, como afastar o ecrã mas noutro ângulo, e até quem garanta que viu logo o bicho sem precisar de fazer nada...