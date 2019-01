A mais nova congressista americana voltou à ribalta, respondeu à letra e ainda subiu o tom

A congressista americana Alexandria Ocasio-Cortez, a mais nova a ser eleita para a Câmara dos Representantes, não tem sossego. Depois de um vídeo posto a circular em que a democrata aparecia a dançar, quando era adolescente, e que pretendia envergonhá-la ter tido o efeito contrário – foram muitos os “aplausos” para Ocasio-Cortez e outras tantas as condenações para quem o tentou fazer – agora é a vez de uma foto em que, supostamente, ela estaria nua. Só que não é ela.

A história tem, ainda, contornos burlescos.

A foto foi posta a circular há cerca de um mês. Na imagem vêem-se as pernas e os pés de uma mulher na banheira e uma mão que parece estar a segurar um cigarro eletrónico. Foi partilhada em algumas contas de Twitter e vários fóruns como sendo da deputada e tirada do Instagram dela (a legenda é “alexandria ocasio-cortez.instagram.post.9-3-2016.”) e com a indicação de que se fizesse zoom à torneira da banheira se veria o peito da mulher e que esta era Cortez. Mas não é.

E, fruto dos tempos em que vivemos, foi um site chamado Wikifeet (dedicado a pessoas que têm fetiches por pés) que denunciou que aqueles pés não eram da congressista. Como chegaram a essa conclusão: um utilizador comparou os pés que aparecem na foto com as dezenas de imagens em que Cortez aparece de sandálias.

Na realidade a foto é de Sydney Leathers, uma ativista política e modelo fotográfico. A mesma confirmou-o no Twitter dizendo que já tem alguns anos.

Mesmo depois do desmentido, a foto continuou a circular por vários sites e fóruns e foi notícia do jornal Daily Caller com o título: “Aqui está a foto que algumas pessoas descrevem como sendo um selfie nua de Alexandria Ocasio-Cortez.”O artigo até descrevia como tudo aquilo era falso, mas o título indicava o contrário.

Quem não se ficou foi a congressista. E subiu o tom. No Twitter disse que uma jornalista do Daily Mail (Ruth Styles) foi a casa da família do seu namorado e ofereceu dinheiro em troca de histórias. E acusou os republicanos de terem posto a circular a falsa foto.