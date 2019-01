Gaffe de Photoshop deixa primeiro-ministro australiano com dois pés esquerdos

A meses das eleições, o primeiro-ministro da Austrália quis uma fotografia de família nova para a sua página oficial. Só que a sua equipa achou que os ténis de Morrison não eram adequados e decidiu, segundo um porta-voz, sem a sua autorização ou conhecimento, trocá-los por uns todos brancos. No processo, no entanto, o chefe do Governo ficou com dois pés esquerdos. Escusado será dizer, que as redes sociais adoraram....

O próprio Morrison recorreu ao Twitter para comentar o episódio caricato, dizendo que não tinha pedido para lhe engraxarem os sapatos, mas que, se tinham mesmo de usar o Photoshop, que se concentrassem antes no cabelo ou na falta dele.

Segundo a Reuters, há analistas a verem no incidente um revés significativo para a camapanha de Morrison, que vai tentar a reeleição em maio.

"Para ser reeleito, Morrison precisa que tudo corra bem e o ridículo é a absolutamente a última coisa que ele precisa", comenta Haydon Manning, professor de Política da Universidade de Flinders, no sul da Austrália.

O ex-ministro do Tesouro foi eleito, em agosto do ano passado, líder do Partido Liberal australiano, assumindo assim o cargo de primeiro-ministro (o quinto em apenas onze anos), confirmando a instabilidade que tem marcado nos últimos anos os dois maiores partidos, Trabalhistas e Liberais.