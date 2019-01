Alimentação saudável: Uma refeição que é um exemplo

Está uma manhã fria e dentro do mercado de Arroios não é exceção.

O que nos salva é encontrar logo a banca onde nos espera, já de jaleca vestida e ingredientes preparados para irem para o tacho, o chefe Fábio Bernardino, 30 anos. Ele vai cozinhar-nos uma refeição da sua autoria, tendo em conta as recomendações do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção geral de Saúde e os conselhos que apresentamos na edição da VISÃO desta semana. É, por isso, que na retaguarda, se encontra Sofia Sousa, 29 anos, nutricionista da DGS, para que tudo saia de forma a ajudar os portugueses a comerem melhor em 2019 - sem sal, açúcar ou proteína animal, pouca gordura, mas com mais consciência ambiental, só com produtos locais e da época e de acordo com os princípios da dieta mediterrânica. No final, podemos atestar, estava tudo bastante saboroso. Não é para isso que nos sentamos à mesa?

Deixamos aqui as receitas, para que passe, sem grandes malabarismos, da teoria à prática:

Sopa de beterraba e hortelã:

4 pessoas | 30 minutos

INGREDIENTES

* 600 ml caldo aromático

* 200 gramas de beterraba

* 300 gramas de couve-flor

* 220 gramas de alho francês

* 20 gramas de alho

* 50 gramas de cebola

* 1 colher de sopa azeite (10g)

* Pevide de abóbora q.b.

* Hortelã q.b.

* Pimenta q.b.

* Noz moscada q.b.

MODO DE PREPARAÇÃO

Comece por preparar o caldo aromático, levando 600 ml de água ao lume com as cascas de cebola, beterraba, alho, a parte verde do alho francês e talos da couve-flor. Deixe apurar, coe e reserve.

Coloque todos os hortícolas juntamente com a pimenta e a noz moscada na panela e deixe ferver. De seguida, triture com uma varinha mágica, decore com umas pevides de abóbora, regue com azeite em cru no prato, finalize com as folhas de hortelã picadas e o alho cru.

*Sem adição de sal

*Baixo teor em gordura

*Produtos locais e da época

Meia desfeita de pão da horta

4 pessoas | 30 minutos

INGREDIENTES

* 300 gramas de pão de mistura/broa de milho

* 200 gramas de grelos

* 120 gramas de tomate

* 100 gramas de grão-de-bico

* 100 gramas de cogumelos

* 60 gramas de coentros

* 40 gramas de amêndoa

* 10 gramas de azeite

* Sumo de 1 limão

* 1 colher de sopa de azeite

* Açafrão q.b.

* Pimentão-doce q.b.

* Noz-moscada q.b.

Numa frigideira, comece por saltear o grão-de-bico, juntamente com a broa e o azeite.

De seguida, coloque os grelos, o sumo do limão e o tomate cortado em pedaços. Envolva e tempere com açafrão, pimentão doce e noz-moscada.

Por fim, adicione os cogumelos frescos cortados, envolva e termine com as amêndoas picadas e os coentros picados.

*Sem adição de sal

*Baixo teor em gordura

*Produtos locais e da época

*Alternativa completa e equilibrada à proteína de origem animal

Maçã salteada com tangerina e açafrão

4 pessoas |15 minutos

* 200 gramas de maçã

* 200 gramas de tangerina

* 1 unidade de pau de canela

* 1 unidade de estrela de anis

* ½ colher de café de açafrão

* ½ colher de café de canela

* 10 gramas de noz

* 10 gramas de flocos de aveia

* Raspa e sumo de 1 limão

Modo de preparação:

Numa frigideira, salteie a seco a maçã com a raspa e sumo da tangerina, o pau de canela, a estrela de anis e o açafrão. Adicione raspa e sumo de um limão.

Por fim, os gomos da tangerina. Emprate e polvilhe com a noz e a aveia previamente torradas numa frigideira.

*Sem adição de açúcar

*Produtos locais e da época