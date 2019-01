Quem gosta de comida de avião? Companhia aérea lança livro de receitas servidas a bordo

Comida de avião tem, para muitos, um significado que anda entre o mau e o péssimo. Há, até, quem diga, quando não gosta de determinado prato num vulgar restaurante, “isto parece comida de avião”.

Mas há gostos para tudo e há quem goste, muito até, de comida de avião. Talvez tenha sido a pensar nesta franja de mercado que a companhia americana United Airlines lançou um livro com as receitas do que serve a bordo.

No “Polaris Cookbook” estão 40 receitas que costumam ser servidas na classe executiva, como a sopa de coco com frango picante. No entanto, e além da seleção de pratos elaborados por um chef, também lá estão as receitas da comida servida na classe económica.

Não é exatamente uma estreia no mundo da aviação, mas não deixa de ser surpreendente. Em 2006, a low-cost Southwest Airlines (americana) pôs à venda o livro “Feel the Spirit, Savor the Fare” com algumas das dezenas de pratos servidos a bordo.

Muito antes, em 1987, a Delta Airlines (também americana) tinha compilado uma série de receitas servidas nos seus aviões.