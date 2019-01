Lembra-se de Susan Boyle? Ela está de volta e em grande

A cantora escocesa Susan Boyle entrou de novo em cena pela porta grande. No novo concurso America's Got Talent: The Champions, da televisão americana NBC, estreado no domingo, dia 7, Boyle entrou em palco, surpreendendo os júris, para cantar Wild Horses, dos Rolling Stones.

Mais uma fez encantou e ganhou passagem direta para a final do concurso. Simon Cowell, Mel B (que carregou no botão), Heidi Klum e Howie Mandel ficaram pasmados (e contentes) quando a cantora apareceu.

America's Got Talent: The Champions é um spin-off do programa America's Got Talent onde vencedores de várias edições anteriores assim como artistas que se destacaram competem entre si.

Veja a interpretação da cantora

E os comentários dos júris

Recorde-se que Susan Boyle ganhou a edição do Britain’s Got Talent, em 2009, causando enorme espanto quando começou a cantar a música I dreamed a dream do musical Les Miserables.