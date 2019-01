Há mais pizza numa pizza de 45 cm do que em duas de 30 e o Twitter ficou baralhado

Se tiver de partilhar uma pizza, uma gigante de 45 centímetros de diâmetro rende mais do que duas de 30 centímetros. É contraintuitivo, mas a Fermat's Library fez as contas e partilhou-as no Twitter.

É que a pizza de 45 centímetros tem uma área 180 centímetros cúbicos superior ao total das duas pizzas de 30.

