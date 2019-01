Caso da mulher em estado vegetativo há 10 anos que deu agora à luz está a ser investigado

No dia 29 de dezembro, nasceu um bebé, saudável, do sexo masculino, em Phoenix, nos Estados Unidos. A particularidade é a condição da sua mãe: uma mulher, não identificada, que há quase 10 anos se encontra em estado vegetativo depois de quase se ter afogado.

À KPHO, uma fonte assegura que ninguém, na Hacienda HealthCare, em Phoenix, nos Estados Unidos, onde estava internada, sabia da gravidez. Até que, relata, terão começado a ouvi-la gemer.

Um porta-voz da polícia de Phoenix confirmou ao The Washington Post que as autoridades estão a investigar, mas recusou-se a adiantar mais detalhes. Ainda não foi feita qualquer detenção e o jornal norte-americano refere que ainda nem é claro que a polícia tenha algum suspeito.

A Hacienda HealthCare, uma organização não lucrativa que se apresenta como a líder em cuidados de saúde em Phoenix, vê-se, assim, a braços com um caso que pode ensombrar a sua reputação, uma vez que se tratará de um caso de violação.

Em comunicado, a insituição garante que já está a conduzir uma investigação interna e a rever os seus procedimentos.

Em 2013, uma investigação concluiu que um funcionário da Hacienda tinha feito "comentários sexuais desapropriados" sobre quatro utentes. O membro do staff foi despedido, mas o estado do Arizona considerou que a insituição "falhou a garantia de que os clientes eram tratados com dignidade".