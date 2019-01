Como a boa gramática “safou” dois estudantes da prisão

Brandon Kerrison tem 21 anos e Luke Rance 19. Ambos são estudantes, o primeiro está na universidade e o segundo, além de fazer teatro, prepara-se para começar a licenciatura. Vivem em Swansea, a segunda maior cidade do País de Gales, no Reino Unido.

O que os une, além da amizade, dá pelo nome de detenção por posse de droga, neste caso quando saíam de uma biblioteca.

O que os voltou a unir, já no julgamento, foi a posição do juiz. A admiração pela correção gramatical e a pontuação certa com que escreviam mensagens de sms a publicitar o seu negócio (venda de droga) fez com que o magistrado lhes aplicasse uma pena de 100 horas de serviço cívico em vez de uma pena de prisão que poderia ir até aos seis meses.

No tribunal foram ouvidas algumas mensagens que os rapazes tinham nos telemóveis e o juiz, segundo o Daily Mail, apontou que a “gramática e a pontuação” estão vários níveis acima das usadas normalmente por traficantes de droga e que isso revelava o seu grau educacional.

David Hale, o magistrado, referiu que não pretendia “restringir as expectativas” de vida dos dois ao mandá-los para a prisão, por isso optou pelo serviço comunitário.

Brandon admitiu a posse para venda de canábis e Luke de canábis e cocaína. Apresentaram-se em tribunal de fato e gravata e ainda levaram para casa uns conselhos do magistrado: “experimentar canábis até pode dar algum prazer, mas o seu uso regular pode ter graves consequências”; “há pessoas que ficaram desesperadamente marcadas pelo seu consumo”.

E rematou: “Espero que nenhum de vocês entre outra vez num tribunal.”