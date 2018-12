Quem teve em 2018 os seus 15 minutos de fama... e infâmia

15 minutos de fama...

Alpinista de ocasião

THIBAULT CAMUS

É o homem-aranha? O alpinista João Garcia? Não, chama-se Mamoudou Gassama e, ao ver uma criança de 4 anos empoleirada do lado de fora de uma varanda, num edifício em Paris, escalou a fachada para a salvar. Em pouco mais de 30 segundos, este maliano emigrado em França trepou quatro andares até alcançar o petiz e o içar para o interior da varanda. Além de o condecorar, Emmanuel Macron, o Presidente francês, ofereceu-lhe um trabalho como bombeiro e a nacionalidade francesa.

O fim da internet

As notícias da morte da internet eram manifestamente exageradas. Mas o youtuber português Wuant, que as propagandeou para uma audiência online de três milhões de seguidores, pôs na ordem do dia o agora famoso artigo 13º da nova diretiva europeia sobre direitos de autor nas plataformas digitais. Se a versão atual não for alterada até janeiro, data da votação final, vai condicionar bastante o recurso a imagens e músicas no YouTube e em redes sociais na União Europeia, o que afetará a criação de conteúdos.

Padre superstar

Earl Gibson III

Em maio, o casamento real entre o príncipe Harry e Meghan Markle teve um protagonista inesperado. O bispo Michael Curry, líder da Igreja Episcopal dos EUA, foi a Inglaterra citar Martin Luther King e um cântico outrora entoado por escravos para enaltecer o poder do amor. O entusiasmo emprestado à homilia foi tanto que, por entre elogios, houve quem o tivesse acusado de ofuscar… os noivos.

Silenciada por Trump

A ameaça andava no ar há anos, mas só rebentou nas mãos de Donald Trump em 2018. Stormy Daniels, uma atriz pornográfica, veio a público garantir que o agora Presidente dos EUA tinha comprado o seu silêncio, na tentativa de esconder o caso extraconjugal que manteve com ela, há mais de uma década, quando já era casado com Melania.

Ladrão, acusa Serena

O árbitro advertiu Serena Williams por estar a receber indicações do treinador, o que não é permitido no ténis, depois tirou-lhe um ponto por ter partido a raquete e, à terceira violação do código de conduta, quando a norte-americana lhe chamou ladrão, penalizou-a com a derrota num jogo. Decorria a final do Grand Slam dos Estados Unidos da América e o árbitro era o português Carlos Ramos, que se viu no meio de um furação mediático alimentado o mais possível pela famosa tenista, em nome da luta contra o sexismo na modalidade.

A tartaruga punk

Respira pelos órgãos genitais, tem ar de punk, existe desde o tempo dos dinossauros e está em vias de extinção. A tartaruga Mary River, assim designada por ser mais vista no rio Mary, na Austrália, foi notícia por ter entrado para a lista de espécies peculiares ameaçadas, elaborada pela Sociedade Zoológica de Londres.

O brinquedo de Netta

Salvador Sobral, o seu antecessor como vencedor da Eurovisão, classificou a música da israelita Netta de “horrível”, mas o júri e os telespetadores tiveram opinião diferente e escolheram Toy (Brinquedo) para suceder a Amar pelos Dois.

A fã croata

Dave Winter

Nem Marcelo Rebelo de Sousa poderia competir com a Presidente croata no Mundial de Futebol. Kolinda Grabar-Kitarovic,50 anos, viajou com os adeptos em classe económica, a expensas próprias, preferiu a bancada à tribuna, equipou-se a rigor, festejou os golos, foi aos balneários abraçar os jogadores, esteve no relvado e foi a rainha das selfies.

... e 15 minutos de infâmia

Presente, clicou ela

A menos que tivesse o dom da ubiquidade, o deputado José Silvano não poderia ter sido visto em Trás-os-Montes, no dia 18 de outubro, ou em Santarém, seis dias depois, no dia 24, enquanto trabalhava no Parlamento, como indicava a lista de presenças. Alguém tinha acedido ao seu computador, com a respetiva password, validando informaticamente a presença na Assembleia da República. Quase uma semana depois, e quando o Expresso já a havia confrontado, a deputada Emília Cerqueira assumiu ter sido ela. “Inadvertidamente”, justificou-se.

Olá e adeus Oscars

Num dia, Kevin Hart era o apresentador da cerimónia dos Oscars, símbolo da tolerância e da diversidade racial. Num outro, o homofóbico com rasto na internet e em espetáculos antigos de stand-up comedy. Entre pedir desculpas públicas por um passado que diz ter ficado lá atrás ou ser substituído, teimou até onde conseguiu e acabou por renunciar ao convite da Academia de Hollywood para, de seguida, fazer o mea culpa que lhe exigiam.

Censurado

Lucilia Monteiro

Nenhuma ação de marketing teria promovido melhor a exposição do fotógrafo Robert Mapplethorpe, em Serralves, como a demissão de João Ribas. O diretor do museu de arte contemporânea bateu a porta com estrondo, acusando a administração da Fundação de Serralves de censura e de ingerência. Em resposta, chamaram-lhe mentiroso. Resultado: seis mil visitantes nos primeiros quatro dias.

SuperNanny castigada

Ao segundo episódio, SuperNanny já era líder de audiências na TV. O terceiro nunca chegou a ir para o ar. O tribunal condicionou a sua exibição à proteção da identidade das crianças, e a SIC optou por suspender o programa apresentado pela psicóloga Teresa Paula Marques. A exposição da vida privada de menores, em horário nobre, provocou um coro de críticas, incluindo da UNICEF.



A procuradora rebelde

A divulgação dos áudios dos interrogatórios aos arguidos do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, deixou a procuradora do Ministério Público, Cândida Vilar, debaixo dos holofotes. Perguntar e não deixar responder, ou dar ela própria as respostas, valeu-lhe a abertura de um inquérito por parte da Procuradoria-Geral da República, para “averiguação de eventual responsabilidade disciplinar”.

Irados em nome dos animais

O grupo Intervenção e Resgate Animal ganhou expressão mediática ao saber-se que a sua atividade está a ser investigada pelo Ministério Público. A notícia surgiu após uma reportagem da TVI dar conta de práticas violentas dos seus membros, cujo propósito é retirar aos donos cães, gatos e cavalos, alegadamente vítimas de maus- -tratos, a partir de denúncias no Facebook. Uma suposta ligação ao PAN fez chegar a polémica ao Parlamento.

Sair do carro em andamento

Chama-se desafio In My Feelings, por ter como banda sonora a música do cantor norte-americano Drake e por replicar os passos de dança do teledisco. Consiste em sair do carro em andamento para realizar a coreografia, enquanto o veículo avança sem ninguém ao volante. David Carreira, filho de Tony Carreira, aderiu à moda vinda do outro lado do Atlântico, e a PSP respondeu-lhe, também em vídeo, com o valor da multa: 60 a 300 euros.