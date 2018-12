Só usamos mesmo 10% do nosso cérebro. Mito ou realidade?

Mito:

Só usamos 10% do nosso cérebro.

Realidade:

Nada pode estar mais longe da verdade. A ideia é muitas vezes atribuída a Albert Einstein, mas não há sequer provas disso. Aliás, vários estudos provenientes de vários campos das neurociências, de imagiologia do cérebro a análises metabólicas, confirmam aquilo que todos os neurocientistas sabem: muitos dos nossos sistemas neuronais estão continuamente ativos, o que só por si demonstra que usamos muito mais do que 10% do nosso cérebro. Segundo se lê em Cem Mitos Sem Lógica – Guia para Desconstruir Ideias Preconcebidas, de Sara Sá e Pedro Ferreira, bastará apenas, por exemplo, uma ressonância magnética ao cérebro para se verificar que há atividade em todo o órgão, com zonas mais estimuladas consoante a função que a pessoa esteja a desempenhar. Saiba ainda que é dos mitos que mais enervam um cientista...