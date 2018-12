Oscars, futebol e condição feminina: o que andaram os portugueses a discutir este ano no Facebook

O Facebook divulgou esta quinta feira a sua retrospetiva de 2018 em Portugal, destacando as principais formas como pessoas de todo o mundo, e no nosso país, se ligaram às suas comunidades na rede social.

Dez assuntos mais discutidos em 2018 em Portugal

- A 90ª cerimónia dos Oscars

- Participação da Seleção Portuguesa no Campeonato Mundial de Futebol

- Falecimento de Stephen Hawking

- Dia Internacional da Mulher

- Seleção espanhola no Campeonato Mundial de Futebol)

- Anúncio sobre óleo de palma

- Falecimento de Aretha Franklin

- Comemorações de 25 de abril

- Carnaval de Loulé

- Ataque à academia do Sporting Clube de Portugal em Alcochete

Três assuntos mais discutidos no Facebook e nível internacional:

- Dia Internacional da Mulher: pelo segundo ano consecutivo, o Dia Internacional da Mulher - 8 de Março, foi o assunto mais mencionado. Mas em 2018, as conversas sobre este momento foram mais longe que o próprio dia. Mulheres e homens de todo o mundo discutiram um variado conjunto de tópicos, problemas, e causas relacionadas com a mulher.

- March for Our Lives: sobreviventes da violência em Parkland, Flórida, anunciaram o movimento “March for Our Lives” no dia 18 de fevereiro, que motivou conversas e ações por todo mundo. No mês seguinte, mais de 1 milhão de pessoas demonstraram interesse em participar no evento do Facebook, e mais de 2.5 milhões de dólares foram doados através do Facebook Fundraisers.

- Envolvimento cívico: as eleições presidenciais no Brasil, no dia 7 de outubro, e as eleições intercalares nos Estados Unidos, dia 6 de novembro, foram os momentos principais de conversa sobre voto e mudanças locais no governo.

Os maiores eventos, organizados no Facebook, em Portugal

O Facebook viu também comunidades reunirem-se para celebrar momentos. , ao longo do ano

- NOS Alive 2018

- Queima das Fitas do Porto 2018

- Maria Leal No Rock in Rio 2018

- Pearl Jam - Live 2018: Europe Tour

- Noite Branca Braga 2018

Maiores eventos a nível global

Mundial 2018: mais de 383 milhões de fãs de futebol de todo mundo foram ao Facebook para apoiar as suas equipas favoritas através de 2,3 mil milhões de publicações, comentários, reações e partilhas. A vitória da França no dia 15 de julho foi um dos momentos mais discutidos do ano.

Super Bowl 52: os Philadelphia Eagles asseguraram a primeira vitória no Super Bowl contra os New England Patriots, no dia 4 de fevereiro. Mais de 62 milhões de pessoas foram ao Facebook depois do passe incompleto Hail Mary de Tom Brady no fim do jogo, e o concerto de Justin Timberlake no intervalo em tributo ao Prince.

Casamento Real: o casamento do Príncipe Harry com Meghan Markle, no dia 19 de maio, juntou 42 milhões de pessoas no Facebook que fizeram publicações sobre a cerimónia, os recém-casados, e toda a pompa e circunstância.