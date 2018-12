O que é, afinal, o Boxing Day?

Não é nenhuma tradição portuguesa, mas a globalização faz de nós afincados seguidores de outras culturas ou eventos.

Falamos do Boxing Day. Celebrado a 26 de dezembro e que tanto pode querer dizer dia de ir aos “saldos”, beber uns copos no bar ou jornada futebolística.

O que é?

É sempre no dia 26 de dezembro e é um feriado oficial no Reino Unido, assim como nas nações “sob domínio” da bandeira inglesa, como o Canadá, Austrália, Nova Zelândia ou África do Sul. Em alguns países da Europa, como Alemanha, Polónia, Holanda e países nórdicos é celebrado como um segundo dia de Natal.

A origem da celebração do Boxing Day é um misto de várias histórias. Uns dizem que o nome vem do hábito da aristocracia britânica entregar presentes aos seus empregados no dia seguinte ao Natal, depois das celebrações dos patrões terem terminado e quando os subalternos podiam gozar um dia de folga. Outras mantêm que vem da tradição de doar caixas de comida e bens que as igrejas depois distribuíam pelos pobres

Há, ainda, a história do duque da Boémia que, certo dia depois do Natal, vendo alguém a tentar partir lenha numa das suas terras, foi buscar comida, vinho e roupa e entregou uma caixa em casa do homem

Como se celebra?

Depende. Uns vão para o pub beber uns copos, outros “embebedam-se” nas lojas por ser este o primeiro dia de saldos de inverno (o que também depende, já que hoje em dia os saldos acontecem muitas vezes).

No que ao futebol diz respeito, tornou-se dia de jogos. Mais de 40 partidas são televisionadas (talvez por isso beber uns copos no pub seja a opção de muitos) e há jogos para todos os gostos, mesmo dos escalões mais baixos.

Na Austrália há um mega-jogo de críquete com a Índia e na Nova Zelândia e África do Sul há vários eventos desportivos neste dia.

Apesar de a origem poder estar na caridade, o Boxing Day é hoje mais uma espécie de Black Friday. O consumismo é o denominador comum nos países em que se comemora este feriado.

As lojas fazem grandes descontos, as filas são enormes e a ânsia de comprar é a mesma de sempre.

E em Portugal?

O Boxing Day é apenas motivo de compras. Algumas lojas e superfícies comerciais anunciam descontos para este dia.