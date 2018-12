Holanda: No país das bicicletas, o Governo quer ver ainda mais na rua

No país onde há mais bicicletas do que residentes (23 milhões para 17 milhões), o Governo local quer ver ainda mais ciclistas na rua. E vai pagar.

Nos próximos três anos vão ser investidos 345 milhões de euros em infraestruturas, como ciclovias, com o objetivo de conquistar mais 200 mil ciclistas.

“A minha ambição é garantir que as pessoas possam chegar facilmente ao trabalho ou à escola, ou visitar a família e os amigos”, diz Stientje van Veldhoven, secretária de estado das Infraestruturas, à CNN.

Vão ser criados mais 25 mil lugares de estacionamento para bicicletas e quinze vias vão ser transformadas em ciclovias, avançou o secretário de estado durante a apresentação do projeto.

A ideia é que a bicicleta passe a ser o meio de transporte preferencial. Não é que os holandeses não usem a bicicleta, mais de um quarto das viagens é feita em duas rodas, segundo as estatísticas locais. Mas “apenas” 25% dessas viagens estão relacionadas com o trabalho, enquanto 37% são de lazer – as restantes foram para a escola, ir às compras e outras atividades.

Na Holanda, segundo a mesmo governante, mais de metade das pessoas mora a menos de 15 kms do trabalho e mais de metade das viagens feitas de automóvel não chega aos 7,5 kms – uma distância que pode “facilmente ser feita de bicicleta”.

Assim, para que a população deixe de usar o carro, a discussão passa agora pelo incentivo monetário.

Se já estão em prática os créditos de 19 cêntimos por quilómetro percorrido – as empresas e os funcionários acordam no número de quilómetros que cada faz – a verdade é que o sistema é pouco conhecido e ainda menos usado pelos patrões. O Governo quer mudar isso, fazendo mais publicidade ao procedimento para que mais adiram. Além disso, vão estimular as companhias a criar melhores instalações para quem use a bicicleta, como duches nos locais de trabalho.