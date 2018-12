Banksy voltou a deixar a sua marca na rua

O artista de rua já confirmou via Instagram que é ele o autor do mural que apareceu na terça-feira em Port Talbot, uma cidade do País de Gales.

A pintura de uma criança, com os braços abertos e que parece estar a brincar com a neve que cai, tem de ser vista de dois lados. Banksy pintou a criança numa parede e, na outra ao lado, um caixote deita fumo do que se adivinha ser uma maneira de aquecer alguém numa noite fria. Ou seja, visto em conjunto, a criança parece estar sob uma chuva de cinza.

Diz-se que esta é uma homenagem do artista britânico ao local que tem um passado e um presente ligado à indústria do aço – as paredes são na garagem de um homem que trabalha numa empresa de aço.

O autarca da localidade já foi ver o desenho e gostou. “Independentemente da autenticidade [na altura ainda não comprovada], no mínimo destaca-se a beleza artística graffiti e a excitação que o trabalho gera”, disse.

Taibach, o bairro onde foi feita a obra, está muitas vezes coberto de cinza e fuligem que vêm das fábricas à volta.

Vídeo de Banksy no Instagram