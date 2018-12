Sistema para retirar lixo do Pacífico não está a resultar

O dispositivo que foi lançado ao mar em outubro com o objetivo de limpar o lixo que está no Oceano Pacífico está muito aquém das expectativas revelou a The Ocean Cleanup, a organização responsável.

Ocean Cleanup System 001, uma barreira flutuante em forma de U com 610 metros de comprimento e uma espécie de saia com 3 metros pendurada, que fica por baixo de água, não está a conseguir reter o plástico.

A meta de limpar metade do lixo que está no Oceano Pacífico, num local designado como Grande Ilha de Lixo do Pacífico, em cinco anos está posta em causa.

A organização tinha dito, em setembro, que espera recolher 50 toneladas de plástico cada ano, mas esta semana explicou que o sistema concentra o plástico, mas não consegue segurá-lo.

“A única maneira de saber realmente como o sistema funcionaria era colocá-lo no ambiente para o qual foi projetado”, disseram. Estão, agora, a trabalhar para identificar o problema e uma das causas pode ser a pouca velocidade a que o Ocean Cleanup se move.

“Parece que, de vez em quando, o sistema anda mais devagar que o plástico, o que pode ser a causa para o lixo sair de novo”, disseram à CNN. Além disso, cria ondas à sua passagem e, talvez, isso impeça o plástico de entrar através da parte frontal, acrescentaram.

Alguns ambientalistas criticaram o projeto mesmo antes de ele começar, dizendo que lançar um dispositivo com aquela envergadura acabaria por criar um ambiente próprio e que a vida marinha se desenvolveria sobre e sob o mesmo.

As ilhas de lixo no mar são formadas pela rotação de correntes dos oceanos, que puxam os detritos (lixo, material de pesca e plástico) para um único local. Existem várias ilhas/manchas destas incluindo duas no Pacífico, a que estão a tentar limpar tem 1,8 biliões de peças de plástico que pesam 80 mil toneladas.