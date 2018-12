Caçador furtivo condenado a ver o Bambi todos os meses durante um ano na prisão

Um juiz do estado do Missouri, nos EUA, sentenciou um homem a um ano de prisão e a ver o filme Bambi, da Walt Disney, todos os meses. David Berry foi condenado por caça furtiva, num dos maiores julgamentos do género naquele estado – 14 pessoas, incluindo alguns familiares do detido, foram acusadas de mais de 230 crimes praticados em 11 condados diferentes.

Berry caçava veados de forma ilegal e apenas ficava com a cabeça e os chifres como troféu, deixando o resto do corpo dos animais a apodrecer.

Recorde-se que no filme Bambi, de 1942, a mãe do pequeno veado é morta por caçadores.

“As condenações de Berry Jr. são a apenas a ponta de longa lista de pesca ilegal e atividades de caça furtiva praticadas por ele e outros membros da sua família”, disse Andy Barnes, agente de conservação do condado.

A investigação ao caso durou nove meses.