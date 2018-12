As imagens aterradoras do resgate do surfista brasileiro Thiago Jacaré na Nazaré

Thiago Jacaré não ganhou para o susto na última sexta-feira, 14, quando a Nazaré teve a maior sessão do ano. O surfista, com 17 anos de experiência em ondas grandes, tinha acabado de ser puxado para uma enorme direita, quando, a meio da descida, perdeu o controlo e caiu. Seguem-se longos minutos em que Thiago emerge apenas por instantes, sem que as restantes ondas do set dêem oportunidade ao jetski de David Langer de chegar ao surfista. Nas imagens, vê-se apenas uma imensão de espuma branca, onde vai aparecendo a cabeça do atleta, antes se de submergir novamente.

Acabou por ser o surfista alemão Sebastian Steudtner a chegar primeiro na sua mota de água, ainda a tempo de evitar o impacto da última onda do set.

“Este foi de longe o pior wipeout da minha vida, quase não tive tempo de respirar entre as ondas. Quando cheguei a terra estava completamente exausto, ao ponto de não me conseguir sequer mexer. Quero agradecer ao Sebastian pelo resgate e ao David pelo tow, acho que nunca me vou esquecer deste dia!”, afirma Thiago Jacaré.