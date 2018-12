Anúncio de venda de peças do helicóptero do INEM é falso

Empresa OLX garante que anúncio é falso e nunca esteve online

Durante a manhã surgiram relatos nos redes sociais de que estariam à venda no site OLX peças do helicóptero do INEM que se despenhou na zona de Valongo, provocando a morte a quatro pessoas.

O “suposto” anúncio, com o título “Peças destroços helicóptero INEM”, referia um preço de €115 e mencionava a venda de “várias peças do helicóptero do INEM que caiu em Valongo”, entre elas, “bocados da hélice, vidro e o logótipo do INEM”.

Contactada pela VISÃO, a agência que faz as relações públicas do site de compras e vendas OLX diz que é “falso” e que se trata de “uma brincadeira de mau gosto”.

Em comunicado, a OLX refere: “O anúncio em questão é falso e nunca esteve online no OLX, além de que o anúncio inclui detalhes que não são opções possíveis de incluir no OLX, como é o caso da marca e modelo do helicóptero”.

Recorde-se que várias pessoas estiveram junto do local onde caiu a aeronave e que confessaram ter levado peças dos destroços, situação que o INEM tem identificada.