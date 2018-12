Gato viaja mais de mil quilómetros dentro de uma encomenda no Canadá

A curiosidade não matou o gato, mas levou-o para longe. Baloo, o nome do gato, enfiou o nariz onde não era chamado e foi parar a mais de mil quilómetros de casa.

Tudo se passou no Canadá. O dono contou que o animal, de um ano, aninhou-se sorrateiramente dentro de uma caixa que continha jantes para pneus que foi despachada no dia seguinte.

Dando pela falta do bicho, começaram a procurá-lo. Bateram à porta dos vizinhos, andaram pelas garagens, pelos parques e florestas e nada. Tinha desaparecido. Entretanto colaram avisos de desaparecimento nas ruas e mensagens de alerta nas redes sociais.

O mistério acabou 17 horas depois, quando Baloo foi encontrado por um motorista de entregas que viu urina no camião.

Verificado o endereço do remetente através do sistema de “tracking code” inserido na embalagem encontraram o dono. A surpresa foi geral e, com a ajuda de uma associação não governamental de transporte de animais, o pequeno felino regressou a casa.