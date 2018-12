Como secar roupa em tempo de chuva

Os longos dias de chuva criam vários problemas para as famílias. Um deles a secagem da roupa, uma das necessidades inevitáveis de qualquer lar. Do ponto de vista económico, ambiental e de eficácia, não existe melhor alternativa ao velho estendal. Não há consumo energético, não há emissões de dióxido e carbono e, além disso, os raios ultravioletas do sol têm um poder desinfetante dos tecidos. Conheça algumas das opções mais baratas e eficientes para secar roupa dentro de casa.

Máquina de secar roupa

É um dos meios mais utilizados, hoje em dia, mas acarreta problemas. Gasta energia (embora o consumo médio tenha vindo a descer nos últimos anos) e cria problemas de humidade no interior das casas.

Um estudo realizado há uns anis por uma unidade e investigação de arquitetura do meio ambiente da Escola de Artes de Glasgow, Reino Unido, mostra que a secagem

na máquina pode libertar até 2,5 litros e vapor de água para a atmosfera da casa, o que cria condições mais favoráveis para crescimento de bolores e bactérias.

Tendo isso em atenção, o melhor é escolher espaços ventilados - abrir parcialmente uma janela da divisão onde se encontra a máquina de secar pode ser uma solução.

Estendal elétrico

As barras elétricas e os pequenos ventiladores ajudam a secar a roupa mais rapidamente e o consumo de energia não é muito elevado. São fáceis de arrumar e de transportar. Os preços de aquisição são baixos, podendo rondar os 50 a 70 euros.

Estendal interior

É o mais usado, mas o tempo de secagem pode ser muito demorado. Se aquecer a sua casa através de lareira ou salamandra, coloque o estendal interior numa zona onde apanhe parte do calor dessas fontes.

Desumidificador

É outra solução para quem queira secar roupa em casa e tenha já um eletrodoméstico destes. O aparelho ajuda a eliminar a humidade da casa, permitindo também que a roupa seque. Pode ser colocado em qualquer divisão do apartamento ou moradia. Não é tão rápido a secar a roupa como os restantes.

Uso dos radiadores

Muitas pessoas optam por colocar as roupas junto dos radiadores de calor, mas esta poderá ser uma opção cara e má para o meio ambiente.

Um estudo da Universidade de Strathclyde, Escócia, concluíu que esta opção pode dobrar o consumo de energia elétrica e aumentar as emissões de CO2 em 20%, em relação a um estendal elétrico, pois os radiadores terão de aquecer dois graus mais para atingir mesma temperatura.

Nota: Existem adaptadores para secar roupa nestes aparelhos

Estendal exterior

Caso o de sua casa o permita, pode ainda colocar um plástico ou outro material impermeável sobre as roupas de moda a protegê-las da chuva.

Dicas

Seja ao sol ou ao vento, seja no interior da sua casa, existem alguns conselhos para uma secagem da roupa mais rápida e eficaz. Veja quais:

Tire o excesso de água das lãs ou das roupas delicadas, usando uma toalha

Sacuda e estique bem a roupa, antes de a pôr a secar

Quanto maior for o tempo de centrifugação da máquina de lavar, mais seca fica a roupa

Limpe, frequentemente, o filtro da máquina de secar. Quanto mais sujo, maior o tempo de secagem o consumo energético

Desenrole ao máximo a roupa molhada antes de a colocar na máquina de secar. Quando terminar o processo, necessitará de menos tempo para a passar a ferro