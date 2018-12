Como verificar que aplicações do Facebook têm acesso aos seus dados (e apagá-las, já agora)

São os jogos, são os sites a que deu permissão para se ligarem à sua conta, são todas as vezes que não teve paciência para criar um login para aceder a um serviço (como o Spotify ou o Tinder, por exemplo) e escolheu a opção "fazer login com o Facebook" - tudo foi engrossando a lista de aplicações com direito a aceder aos seus dados.

Agora que a privacidade na rede social voltou à baila com o escândalo do bug que afetou 6,8 milhões de utilizadores que utilizaram as credenciais do Facebook para dar permissão a aplicações, produzidas por empresas externas, para ter acesso às suas fotografias e viram expostas as fotos que não tinham chegado a publicar, é boa altura para verificar as suas autorizações.

O que tem de fazer:

- Abra o Facebook no computador;

- Clique na seta que está no canto superior direito para abrir um menu;

- Clique em "Definições" para abrir a página de definições gerais de conta;

- No lado esquerdo do ecrã vai ter uma lista. Escolha "Apps e sites". Está agora numa página com a informação de quantas aplicações têm acesso total ou parcialmente aos seus dados, incluindo, como explica o Facebook, "a lista de amigos e qualquer informação que decida tornar pública". Se forem muitas (e provavelmente são), tem de clicar em "Mostrar todas";

Aí tem todas as aplicações a que deu permissão de acesso aos seus dados no Facebook. Vamos agora à parte de as apagar.

- Clique no quadradinho que aparece à direita do nome da app para a selecionar. Pode selecionar várias de um vez. Depois, é só clicar no botão que diz "remover".

Na mesma página, encontra ainda as aplicações com acesso a dados já "expirado" e, se for o caso, as que removeu anteriormente.