O ano do Mundial - as tendências de pesquisa no Google em 2018

O que quisemos aprender em 2018? Como fazer slime, aquela massa viscosa que os miúdos adoram, ou a sintonizar o novo canal de desporto Eleven Sports. Também houve quem se questionasse como assar castanhas no forno, preencher o IRS ou inscrever-se no Tinder, a App de encontros amorosos. Claro que os problemas de excesso de peso também entraram no top mais - muitos foram os portugueses que perguntaram ao Google como emagrecer ou perder a barriga.

Mas os temas à volta do Mundial de futebol, que aconteceu na Rússia, durante o verão, foi o que mais pesquisámos, de uma forma geral - assim como o resto do mundo. Se passarmos ao campeonato notícias que interessaram aos portugueses, então o Incêndio de Monchique e as eleições no Brasil, que elegeram Jair Bolsonaro, encabeçam a lista de tendências divulgada pelo maior motor de busca.

Sem grande surpresa, o nome ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, aparece no cimo dos nomes nacionais mais pesquisados no Google, logo seguido por Helena Ramos, presumivelmente na altura da sua morte. Se estendermos os nomes procurados ao resto do globo, Avicci - o Dj que se suicidou em abril - sobe ao cimo do top 10. Segue-se Stan Lee, o pai do Homem Aranha entre outros super-heróis, que também morreu este ano.

Secret Story, o reality show da TVI, suscita muita curiosidade entre os internautas. Em 2018 foi o programa de televisão mais pesquisado. Também constam da lista o polémica Super Nanny, que acabou suspenso da SIC, ou o êxito planetário La Casa de Papel, transmitido pela Netflix.