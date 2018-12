Quem disse que nos canis não há animais bonitos?

Quando se imaginam animais a viverem em canis é inevitável que surjam imagens de cães fechados em jaulas doentes ou infelizes. Os amigos Inês Amaral e Zaphrier Dan querem contrariar esse imaginário e mostrar que os animais abandonados também têm personalidades divertidas. Para isso, criaram o projeto Home For Paws: fazem retratos dos animais em situações descontraídas e partilham-nos nas redes sociais.

Acreditam que esta é uma forma mais eficaz de conquistar novos lares para os animais, em vez de os exibir em ambientes tristes e deprimentes.

No último trimestre, fotografaram trinta animais, mas querem chegar aos sessenta até ao final deste ano.

Em menos de uma semana nas redes sociais, ultrapassaram os 3 mil seguidores no Instagram e conseguiram que quatro cães fossem adotados.

Os retratos são acompanhados de uma pequena descrição do animal – idade, tamanho, vacinas – e também tentam refletir a personalidade de cada um dos fotografados.

A Home For Paws começou em parceria com a Associação Bianca, em Sesimbra, mas já foram contactados por outras associações interessadas em colaborarem com eles. Para já, vão focar-se na região da grande Lisboa, mas gostavam de chegar a outras cidades do País.

Os dois amigos desenvolvem o projeto totalmente pro bono, o único lucro será a adoção dos animais.

Inês Amaral, 27 anos, trabalha na área da Gestão e do Marketing, enquanto Zaphrier Dan, 30 anos, (nascido em Portugal e com nacionalidade filipina e israelita) é licenciado em design e fotógrafo freelancer. Em comum, têm a paixão pelos cães e o facto de, atualmente, nenhum deles ter um animal de estimação.

Além de encontrarem novas famílias para os cães fotografados, também querem promover as visitas aos albergues onde é possível adotar sem custos – e fazer um passado triste dar lugar a um futuro feliz.

Em 2017, foram recolhidos mais de 36 mil animais abandonados em Portugal. Apenas 14 mil foram adotados.