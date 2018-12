1 milhão de euros e chave na mão

A nipónica Nissan anunciou que vai fabricar 50 carros da versão especial GT-R50 e entregá-los aos clientes em 2019 e 2020.

O momento da revelação não deixa de ser estranho, já que Carlos Ghosn foi afastado da liderança da marca há poucas semanas e está acusado, assim como a própria Nissan, de má conduta financeira durante cinco anos pelos procuradores de Tóquio, no Japão.

Mas no momento em que se comemoram os 50 anos do lançamento do mítico desportivo GTR, resolveram pôr nas estradas aquilo que foi construído apenas como um protótipo. É que a aceitação do bólide pintado de cinzento com apontamentos dourados foi tão grande que os 710 cavalos de potência vão, agora, poder circular livremente.

E as cores são à vontade do freguês. Ou melhor, do freguês que tenha um milhão de euros para despender, mais precisamente €990 mil.

Além dos abissais 710 cavalos, que permitem acelerar quase aos 320Km/h, o GT-R50 foi melhorado em tudo em relação ao tradicional GTR, com o chassi a ser fabricado à mão numa fábrica italiana com a supervisão do designer Alfonso Albaisa que disse ser este “um carro dentro de um carro”.