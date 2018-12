Tem 8 anos e ganha €20 milhões por ano para desempacotar brinquedos

Chama-se Ryan, fez 8 anos em outubro e tem uma vida de sonho para qualquer adulto ou criança: ganhou €19,5 milhões num ano a abrir caixas de brinquedos, a experimentá-los e a mostrar o seu entusiasmo para as câmaras. Não é um trabalho difícil, e ele é o melhor para o fazer. Na lista das pessoas que mais dinheiro ganham no YouTube, o pequeno americano é o primeiro da lista da Forbes dos mais bem pagos entre junho de 2017 e junho de 2018.

As comparações de ordenados, sendo sempre perversas, são importantes para compreender quantias deste nível - diga-se então que Ryan ganha o mesmo que 1 638 portugueses (o salário médio em Portugal é de €11 844 por ano) ou um pouco mais de um quinto do que aufere Cristiano Ronaldo (€95 milhões, incluindo patrocínios e publicidade).

Os pais de Ryan criaram o canal Ryan ToysReview (críticas de brinquedos do Ryan) quando a criança tinha ainda quatro anos, em março de 2015. Três anos e meio mais tarde, o canal já tinha 17,3 milhões de seguidores do seu canal e mais de 25 mil milhões de visualizações. Ryan deixa para trás gigantes do YouTube, como Jake Paul, Dude Perfect, Daniel Middleton e Jeffree Star, as estrelas que completam o top 5.

A maior parte - 96% - das receitas de Ryan ToysReview (canal ostensivamente para crianças) são obtidas através dos anúncios que passam antes de cada vídeo; o restante são vídeos patrocinados (marcas que pagam à família de Ryan para que publiquem críticas dos seus produtos). As contas da Forbes são de receitas ilíquidas, antes de impostos e de pagamentos aos agentes e advogados. Além disso, 15% do dinheiro vai diretamente para uma conta fechada em nome de Ryan, que só poderá movimentá-la quando for maior de idade.