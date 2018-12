E se um asteroide caísse num oceano da Terra? "Acontecia isto", respondem especialistas num vídeo hipnotizante

Hollywood à parte, como seria se o nosso planeta fosse mesmo atingido por um asteroide? Uma simulação do Centro Nacional norte-americano de Investigação Atmosférica mostra as várias hipóteses

Com base em dados recolhidos pelos cientistas Galen R. Gisler e John M. Patchett, do laboratório de Los Alamos, Novo México, EUA, a simulação mostra o que aconteceria na eventualidade de um asteroide cair num oceano, com algumas variações: asteroides de vários tamanhos e com ângulos de entrada na água diferentes. Um ângulo mais oblíquo, por exemplo, teria maior probabildiade de provocar um tsunami.

O vídeo (que pode ver aqui na íntegra) conquistou uma menção honrosa para o Centro Nacional de Investigação Atmosférica no prestigiado concurso IEEE SciVis Contest, que premeia trabalhos visuais sobre o impacto em águas profundas de asteroides e teve lugar em Berlim, em outubro deste ano.

A NASA estima que a hipótese de um asteroide atingir a Terra nos próximos tempos é muito diminuta - um em cada 1 milhão de anos - mas, ainda assim, a avaliação do risco é contínua através do Gabinete de Coordenação de Defesa Planetária da NASA e que envolve observatórios, laboratórios e universidades de todo o mundo.