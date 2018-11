Resgatados corpos de dois dos três desaparecidos

De acordo com a fonte da GNR, os corpos das duas vítimas estavam numa carrinha de caixa aberta, que foi arrastada para a pedreira.

Uma outra viatura e um idoso de 85 anos continuam ainda dados como desaparecidos.

Na tarde de quinta-feira, durante as operações de reconhecimento e busca, tinha sido detetada uma estrutura metálica submersa, a uma profundidade de cerca de sete metros, cuja configuração, segundo a Proteção Civil, se afigurava compatível com a de uma viatura.

Durante a manhã de hoje foram retomadas as operações, pelo 12.º dia de buscas, e as equipas de socorro conseguiram retirar a carrinha de caixa aberta da pedreira, com os corpos de dois homens no interior, segundo a fonte da GNR.

Os dois corpos foram resgatados da pedreira mais profunda, que se encontra "em suspensão de lavra" (sem atividade), para onde foram arrastadas duas viaturas, a carrinha e um automóvel, que seguiam na estrada no momento da derrocada.

Segundo a mesma fonte, os cadáveres hoje retirados, que vão ser autopsiados nos serviços de Medicina Legal de Évora, são, alegadamente, de dois homens residentes em Bencatel, no concelho de Vila Viçosa.

"O condutor da carrinha de caixa aberta e de cor cinzenta, na casa dos 50 anos, terá informado a mulher que ia à tarde [do dia 19 deste mês] com o cunhado, na casa dos 30 anos, ao contabilista a Borba", segundo relatou na altura à Lusa fonte da junta de freguesia de Bencatel.

O terceiro desaparecido é um homem de 85 anos, residente em Alandroal, no distrito de Évora, que se deslocou no dia do acidente a Vila Viçosa.

O deslizamento de um grande volume de rochas, blocos de mármore e terra e o colapso de um troço de cerca de 100 metros da estrada municipal 255, entre Borba e Vila Viçosa, para o interior de duas pedreiras contíguas ocorreu no dia 19 deste mês às 15:45.

Segundo a Proteção Civil, o acidente provocou a morte de dois trabalhadores da empresa de extração de mármores da pedreira que estava ativa, um maquinista e um auxiliar de uma retroescavadora, cujos corpos já foram recuperados.

Na pedreira contígua que estava sem atividade e possui o plano de água mais profundo, e onde nos últimos dias foram realizadas operações de drenagem, caíram as duas viaturas, com um total de três pessoas.

O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente, que é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, e duas equipas da Polícia Judiciária estão a proceder a averiguações.

O Governo pediu uma inspeção urgente ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba.

